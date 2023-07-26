Федеральная резервная система США повысила базовую ставку до 5,25-5,5%

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центробанка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 б. п. — до 5,25-5,5%. Об этом сообщает ТАСС.



«Комитет [по операциям на открытом рынке, FOMC] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе», — поясняется в сообщении американского регулятора.

Он также не исключает целесообразности повышения ставки в дальнейшем.

Решение по ставке единогласно приняли все члены комитета. Публикация итогов следующего заседания ФРС США состоится 20 сентября 2023 года и будет сопровождаться обновленными макроэкономическими прогнозами.