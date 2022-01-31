Федеральная налоговая служба предложила отменить госпошлину в услугах органов ЗАГС. Об этом сообщил начальник Управления регистра населения Федеральной налоговой службы Роман Баранов на заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ.

«Вышли с инициативой в Минюст, не знаю, будет ли она поддержана, мы предлагаем отменить государственную пошлину в услугах органов ЗАГС», – сказал докладчик.

Баранов отметил, что в услугах органов ЗАГС также планируется отказаться от бумажных запросов. «Уже сегодня ведем работу с Минюстом по подготовке законопроекта, связанного с исключением территориальных налоговых органов из числа тех, кто может направлять запросы в органы ЗАГС. Планируем, что эта норма вступит в силу с 1 января 2023 года», – подчеркнул он.

Кроме того, по словам докладчика, планируется рассмотреть возможность беззаявительной регистрации смерти на основании электронных медицинских свидетельств.

В Татарстане передали в Единый государственный реестр ЗАГС почти 13 млн записей актов гражданского состояния, в том числе 645 тыс., составленных на татарском языке с использованием арабского и латинского алфавитов. В настоящее время идет техническая корректировка и переподписание сотен тысяч записей актов для их адаптации к передаче в новый интегральный программный продукт – Единый федеральный информационный регистр, содержащий сведения о населении России.