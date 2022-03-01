«Может насторожить факт, что руководители получают меньше денег, чем рядовые работники»

В каких отраслях экономики Татарстана предприятия чаще выплачивают зарплату «в конвертах», как выявляют нарушителей и какое наказание их ждет, рассказала в интервью ИА «Татар-информ» начальник отдела камеральных проверок Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан Гузяль Арикова.

Начальник отдела камеральных проверок Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан Гузяль Арикова Фото: ИА «Татар-информ»

«Чаще всего выплатами “в конвертах” пользуются представители организаций, предоставляющих строительные и клининговые услуги»

– Гузяль Рашидовна, ведется ли какая-то статистика по числу недобросовестных работодателей, выплачивающих зарплату «в конверте», в Татарстане?

– Число работодателей, использующих «конвертные» схемы, уменьшается. Цифры говорят сами за себя. По итогам 2019 года было выявлено 6,7 тысячи таких плательщиков. В 2020 году – 4,7 тысячи. А в 2021-м уже менее 4 тысяч. И связано это в первую очередь с тем, что граждане все больше задумываются о своих социальных, пенсионных правах и не соглашаются на незаконные условия работодателя. Растет общая информированность населения. Ну и, конечно, налоговые и другие контролирующие органы также вносят свою лепту.

Хочется подчеркнуть, что в Татарстане показатель «серой» занятости – наименьший среди всех регионов ПФО.

– Сколько дополнительно поступило в бюджет налога на доходы физлиц благодаря легализации серых зарплат?

– В бюджет республики привлечено в 2019 году НДФЛ – 403 млн рублей, в 2020-м – 191 млн рублей и в 2021 году – более 220 млн рублей. Обеспечено поступление страховых взносов в 2019 году – 977 млн рублей, в 2020-м – 388 млн рублей и в 2021 году – более 446 млн рублей.

– Работники каких сфер чаще всего сталкиваются с компаниями, не выполняющими свои обязательства перед сотрудниками?

– В каждой отрасли встречаются нечестные работодатели. Но, согласно статистике, чаще всего выплатами «в конвертах» пользуются представители организаций, предоставляющих строительные и клининговые услуги.

– Какие категории граждан наиболее подвержены риску столкнуться с недобросовестным работодателем?

– Попасть в неприятную ситуацию может любой. Однако в особой группе риска находятся пенсионеры и студенты. Граждане преклонного возраста уже получают пенсию, и работодателю легче принудить их к исполнению трудовых отношений без официального оформления. Ну а у студентов в большинстве своем еще не сформирована пенсионная культура.

Отмечу, что с компаниями, выплачивающими заработную плату «в конвертах», в большинстве случаев сталкиваются жители крупных городов.

Чаще всего выплатами «в конвертах» пользуются представители организаций, предоставляющих строительные и клининговые услуги Фото: ИА «Татар-информ»

«Наше ведомство реагирует на все жалобы и сообщения от граждан о выплате “серой” зарплаты»

– Когда налоговая заподозрит, что в компании практикуют выплаты «в конверте»?

– Тревожным сигналом может служить то, что зарплата сотрудников значительно ниже, чем средний уровень по виду деятельности или по региону. Также может насторожить тот факт, что руководители предприятия по документам получают меньше денег, чем рядовые работники. Или, например, если при оформлении заявки на кредит работник организации назвал более высокую зарплату, чем указана в налоговых отчетах по его организации.

Кроме того, наше ведомство реагирует на все жалобы и сообщения от граждан о выплате «серой» зарплаты.

– Что ждет плательщиков, оказавшихся в группе риска?

– Таким плательщикам направят уведомления с предложением самостоятельного уточнения налоговых обязательств по «зарплатным» налогам. В случае отказа пригласят на заседания рабочей группы по легализации налоговой базы по НДФЛ и страховым взносам в налоговый орган. Тех, кто выплачивает зарплату ниже МРОТ, – еще и на межведомственные комиссии в исполкомы муниципальных образований республики.

– Какое наказание грозит предприятию, если оно не удержит с дохода работника НДФЛ и не сообщит об этом факте в налоговую?

– Такой работодатель привлекается к административной, а в некоторых случаях и к уголовной ответственности. Так, за занижение базы по налогу или неправильное исчисление суммы налога к уплате предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. Штраф будет начислен даже в том случае, если к ситуации недоимки или неуплаты налога привело бездействие работодателя.

То же деяние, совершенное умышленно, влечет за собой удвоенную сумму штрафа, то есть 40% от суммы. Помимо штрафов и пеней недобросовестному работодателю придется заплатить все неначисленные суммы в полном объеме.

Кроме того, за предоставление в налоговый орган заведомо ложных сведений, содержащихся в налоговой декларации, может наступать уголовная ответственность.

За предоставление в налоговый орган заведомо ложных сведений, содержащихся в налоговой декларации, может наступать уголовная ответственность Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Признак недобросовестного работодателя – это, как правило, невыдача сотруднику его экземпляра трудового договора»

– Что ждет работника, согласившегося на получение зарплаты «в конверте»?

– С 1 января 2020 года изменился порядок взыскания НДФЛ, не полностью уплаченного в бюджет РФ. Теперь это сфера ответственности работодателя. Именно он является налоговым агентом и обязан исчислять и уплачивать НДФЛ за сотрудников.

– Как самостоятельно проверить работодателя на добросовестность?

– На сайте ФНС в сервисе «Открытые данные» любой желающий может посмотреть информацию о среднесписочной численности работников конкретной организации или индивидуального предпринимателя. Если сотрудники у работодателя отсутствуют, это может говорить о неофициальных трудовых отношениях.

Кроме того, признак недобросовестного работодателя на момент оформления трудовых отношений – это, как правило, невыдача сотруднику его экземпляра трудового договора, оформленного в соответствии с нормами Трудового кодекса.

– В чем заключаются преимущества «белой» зарплаты для сотрудников?

– Они очевидны. Источник дохода стабилен, гарантируется выплата зарплаты вовремя и в установленном размере. При отсутствии трудового договора работодатель может, например, отказать в предоставлении положенного по законодательству отпуска.

Не нужно забывать о социальных гарантиях. Многие выплаты, такие как пособия по беременности и родам, по нетрудоспособности, отпускные выплаты, рассчитываются исходя из официальной заработной платы.

Более того, будет разумно позаботиться о своей будущей пенсии заранее. Ее размер формируется на основе стажа и пенсионных отчислений гражданина.

Также у человека, получающего «белую» зарплату, не возникнет проблем при получении кредита.

– Что делать и куда обращаться, если вам платят зарплату «в конверте»?

– В прокуратуру по месту своего жительства или нахождения работодателя, в Государственную инспекцию по труду, в налоговую инспекцию по месту нахождения организации или по месту жительства работника, а также в суд с исковым заявлением о нарушении своих прав.

Перед обращением в указанные органы нужно подготовить доказательства того, что работник действительно трудился в этой организации, а фактический размер заработной платы значительно выше официальной. В качестве таких доказательств могут выступать показания свидетелей (других работников), записи телефонных разговоров, платежные ведомости, конверты, в которых выдавалась заработная плата (при наличии на них пометок), расчетные листки, реклама, объявления и др.

Сами граждане, чья реальная зарплата не соответствует официальным документам, могут выразить свою позицию. Начинать бороться за свои права, закрепленные Конституцией, нужно сегодня, а не тогда, когда вас оставят наедине с маленькой пенсией и слабым медицинским обслуживанием.

По вопросам «неформальной занятости населения» обращайтесь по телефону Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан: (843) 235-18-38.