Федеральная экспедиция студентов-архитекторов «Школа мечты» добралась до Казани

Маршрут третьей федеральной образовательной студенческой экспедиции «Школа мечты» прошел через Татарстан. В общей сложности участниками инициативы являются 25 студентов старших курсов по архитектуре и дизайну из 15 городов — от Москвы, Липецка и Нижнего Новгорода до Новосибирска, Пятигорска и Владивостока, сообщают организаторы.

Студентам выделили 12 дней на изучение лучших практик дизайна школьных пространств в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде, чтобы затем самостоятельно разработать дизайн-проекты для полноценной модернизации региональных школ. Всего в программу включено посещение 24 школ и Центра подготовки космонавтов в Звездном городке, а также экскурсии по ВДНХ в Москве и КГАСУ в Казани.

С помощью метода соучаствующего проектирования участники проекта разрабатывают современный и комфортный дизайн образовательной среды с вовлечением педагогов, учеников и их родителей. Предполагается, что совместная работа поможет продумать и создать гармоничную среду, детально проработать пожелания и применить современные разработки с пользой для учреждений образования.

После завершения московского этапа инициативы студенты разделились на две группы: первая продолжает образовательное путешествие в Санкт-Петербурге, а вторая — в Нижнем Новгороде и затем в Казани. Уже проведено соучаствующее проектирование в школах, вошедших в программу капитального ремонта: в школе №22 в подмосковном Королеве и в Скоробогатовской школе в деревне Сухоноска Нижегородской области, родине знаменитой хохломской росписи.

К завершению экспедиции ее участники представят идеи, основанные на пожеланиях школьного сообщества и знаниях современных принципов дизайна образовательных пространств, полученных в ходе экспедиции.

В Татарстане будущие архитекторы и дизайнеры побывали в лицее Иннополис, многопрофильном лицее №188 Казани, полилингвальном комплексе «Адымнар», Международной школе и многопрофильном лицее «Унбер», а также на кафедре дизайна КГАСУ. Сегодня, 16 ноября, они представят свои проекты директорам школ, в которых провели соучаствующее проектирование, в онлайн-режиме.

«На самом деле очень приятно видеть, что школы развиваются и в целом происходит вот эта вот глобализация школ, когда меняется в целом пространство — из обычного привычного кабинета происходит что-то большее, где как ученику, так и учителю интересно находиться, учиться и получать новые знания», — прокомментировал полученный опыт студент Пятигорского государственного университета Эдуард Амбарцумян.

«Мы познакомились с новыми подходами к проектированию и формированию благоприятной образовательной среды, которая позволяет школьникам максимально использовать свой потенциал как на уроках, так и в свободное время. Посмотрели, как по-новому архитекторы и дизайнеры зонируют библиотеки, школьные коридоры, актовые залы, атриумы, творческие и спортивные кластеры. Хочу отметить немаловажный фактор, влияющий на работоспособность детей и подростков, — это просторные и светлые помещения. Отдельного внимания заслуживает работа с материалами в отделке интерьеров коридоров, атриумов, спортзалов», — подчеркнул студент Тамбовского государственного технического университета Максим Полохов.

В завершающий день путешествия по школам студенты отметили созвучность проекта «Школа мечты» словам заместителя директора Международной школы Флюса Гарипова о том, что «пространство — тоже учитель». Обратили они внимание и на то, как органично лицей «Унбер» вписывается и архитектурно, и по смыслу в жизнь АРТ-квартала. Там и хранят память о важном для Казани Артиллерийском заводе, и по-новому читают это слово уже как «искусство».

Проект «Школа мечты» инициирован Общественной палатой РФ и поддержан Минобрнауки и Минпросвещения. Идеи и компетенции участников экспедиций окажутся востребованы при реализации программы капитального ремонта школ, утвержденной Президентом России Владимиром Путиным. Лучшие дизайн-решения будут воплощены в жизнь в школах, где капремонт пройдет в 2023–2026 годах.

«У нас возникла идея привлечь к работе со школьными пространствами молодых архитекторов и дизайнеров, которые выпускаются из высших учебных заведений. Они уже имеют хорошую базовую подготовку. А мы можем помочь им получить дополнительные знания и квалификацию в области социального дизайна, дизайна школьной среды. В этом году к нас присоединились команды более 35 регионов страны, а глазами этих 25 студентов, которым повезло поехать в экспедицию, знакомятся с пространствами лучших школ более 500 участников большого проекта», — пояснила лидер проекта «Школа мечты» и председатель Комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Наталья Кравченко.

«Студенты, путешествуя по лучшим школьным пространствам выдающихся школ России, получая дополнительные знания и насмотренность, разрабатывают дизайн-проекты для школ, в которых проводят соучаствующее проектирование. Они становятся проводниками новых знаний и идеи проекта в своих регионах и университетах. Явная польза для всех: студенты развиваются в направлении социального дизайна, презентуют свои возможности в регионе, а школы становятся действительно современными», — резюмировала куратор проекта Алена Август.

Адреса сообществ проекта в социальных сетях и мессенджерах: https://t.me/shkolame4ty, https://vk.com/public216040706 и https://ok.ru/group/70000000805466.