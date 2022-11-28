Федеральная автономия татар выпустила раскраски для изучающих татарский язык

Федеральная национально-культурная автономия татар в этом году выпустила для изучающих татарский язык две детские раскраски, посвященные национальному орнаменту и национальному костюму. Об этом сообщает пресс-служба автономии.

К раскраскам прилагается вкладыш с цветными наклейками. Каждый рисунок сопровождается краткой информацией на русском и татарском языках.

Тираж раскрасок — 3 тыс. экземпляров. С помощью добровольцев его распространили как внутри Татарстана, так и в других регионах России.

Проект реализован за счет средств гранта для некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты. Субсидия поступила из бюджета Татарстана.

Создатели раскрасок, предназначенных для детей дошкольного и младшего школьного возраста, надеются, что они будут способствовать повышению престижа татарского языка и качества знаний учащихся, а также помогут воспитателям и учителям.

Методический материал был разработан для повышения интереса молодого поколения к историко-культурному наследию татар через вовлечение детей в познание духовных ценностей и традиций татарского народа «посредством получения информации на актуальном языке восприятия», отмечают в национально-культурной автономии.