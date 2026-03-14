news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 14 марта 2026 11:36

Федерация хоккея России намерена добиться места в совете Международной федерации хоккея

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Федерация хоккея России намерена добиваться включения своего представителя в совет Международной федерации хоккея после предстоящих выборов руководства организации. Об этом сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов, его слова приводит «ТАСС».

Полугодовой конгресс IIHF, на котором пройдет избрание нового руководства, состоится в октябре 2026 года. Мероприятие запланировано на Тенерифе.

Курбатов сообщил, что Федерация хоккея России планирует выдвинуть своего кандидата в совет IIHF и намерена бороться за место в этом органе. При этом, по его словам, организация, вероятно, не будет претендовать на должности вице-президентов.

В настоящее время в совет IIHF входит специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре. Он был избран в состав руководящего органа на полугодовом конгрессе IIHF, который прошел в 2021 году в Санкт-Петербурге.

Сейчас пост президента IIHF занимает француз Люк Тардиф.

После февраля 2022 года IIHF, следуя рекомендации Международного олимпийского комитета, отстранила российские команды от участия в международных соревнованиях. Решение о недопуске продлевается ежегодно.

#хоккей
news_right_1
news_right_2
news_bot
