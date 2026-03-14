Федерация хоккея России намерена добиться места в совете Международной федерации хоккея

Федерация хоккея России намерена добиваться включения своего представителя в совет Международной федерации хоккея после предстоящих выборов руководства организации. Об этом сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов, его слова приводит «ТАСС».

Полугодовой конгресс IIHF, на котором пройдет избрание нового руководства, состоится в октябре 2026 года. Мероприятие запланировано на Тенерифе.

Курбатов сообщил, что Федерация хоккея России планирует выдвинуть своего кандидата в совет IIHF и намерена бороться за место в этом органе. При этом, по его словам, организация, вероятно, не будет претендовать на должности вице-президентов.

В настоящее время в совет IIHF входит специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре. Он был избран в состав руководящего органа на полугодовом конгрессе IIHF, который прошел в 2021 году в Санкт-Петербурге.

Сейчас пост президента IIHF занимает француз Люк Тардиф.

После февраля 2022 года IIHF, следуя рекомендации Международного олимпийского комитета, отстранила российские команды от участия в международных соревнованиях. Решение о недопуске продлевается ежегодно.