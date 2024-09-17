Федерация спортивной гимнастики РТ войдет в объединенную Всероссийскую федерацию

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Федерация спортивной гимнастики Республики Татарстан войдет в Федерацию спортивной гимнастики России, которая объединила ранее существующие пять федераций, а именно Федерацию спортивной гимнастики, Федерацию прыжков на батуте, Федерацию спортивной акробатики, Всероссийскую федерацию спортивной аэробики и Всероссийскую федерацию художественной гимнастики. Такое решение было принять единогласно на конференции Федерации спортивной гимнастики Татарстана, которая прошла под председательством президента федерации Марата Бариева в казанском Центре гимнастики.

Также участники конференции избрали Бариева в качестве делегата от Татарстана для участия в отчетно-выборной конференции Федерации спортивной гимнастики России, которая пройдет 1 октября 2024 года.

«Так совпало, что мы провели конференцию на кануне больших изменений в гимнастическом мире России. В ходе собрания мы приняли меры, направленные на интенсивное развитие этого вида спорта в республике» - поделился с журналистом «Татар-информа» Бариев

По итогам прошедшей конференции был утвержден новый состав президиума и избраны три вице-президента. Ими стали: мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, главный тренер сборной команды РТ по спортивной гимнастике, тренер мужской сборной ПГУФКСиТ по спортивной гимнастике Игорь Белуженков, мастер спорта России по спортивной гимнастике, судья Международной и Всероссийской категории, заведующий кафедрой теории и методики гимнастики ПГУФКСиТ Любовь Ботова и исполнительный директор Федерации спортивной гимнастики Республики Татарстан Наиля Сайфутдинова.