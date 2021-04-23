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Ру Тат
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23 апреля 2021  20:02
Дмитрий Киселев

Федерация синхронного плавания Татарстана подвела итоги чемпионата России

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Федерация синхронного плавания Татарстана подвела итоги чемпионата России, который прошел в казанском Дворце водных видов спорта с 20 по 22 апреля.

Сборная Татарстана выступила на турнире двумя командами: спортивной школы «Дельфин» (Набережные Челны) и «Школы Татьяны Покровской» Казанского училища Олимпийского резерва.

Воспитанники спортивной школы «Дельфин» в составе команды Республики Татарстан завоевали 4 комплекта бронзовых наград. 3-е место синхронисты заняли в олимпийской дисциплине «Группа». Также третьими в дисциплине «дуэт» стали Аделина Сагитова и Валерия Попова. Бронзовыми призерами в дисциплине смешанный дуэт в произвольной программе и технической программе стали Артур Коршунов и Анна Гордеева. 

Хорошие результаты на российских стартах показали самые юные участники чемпионата — воспитанники «Школы Татьяны Покровской» Казанского училища Олимпийского резерва. 
В общем зачете, групповых упражнениях синхронистки стали заняли 4-е место. Агния Тулупова вновь вошла в четверку лучших солисток России в произвольной программе. Дуэт в составе Рыжовой Ольги и Петровой Снежаны стал пятым. 

«Команда „Школы Покровской“ приняла участие в двух стартах подряд — Мировой серии FINA и чемпионате России по синхронному плаванию 2021. Это очень высокие достижение за такой короткий срок работы», — прокомментировала результаты чемпионата России президент Федерации синхронного плавания Татарстана Александра Бабичева.

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