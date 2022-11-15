Татьяну Покровскую выдвинули кандидатом на пост главы Федерации синхронного плавания РФ

Фото: Федерация синхронного плавания Республики Татарстан

В Казани прошла внеочередная конференция Федерации синхронного плавания Татарстана, на которой было выдвинуто предложение об избрании Татьяны Покровской на пост президента Федерации синхронного плавания России.

Выборы пройдут 6 декабря на отчетно-выборной конференции в Москве. Делегатом от Татарстана для участия во всероссийском заседании выдвинута президент Федерации синхронного плавания РТ Александра Бабичева.

Кроме того, на сегодняшней встрече Федерация синхронного плавания РТ определила дату региональной отчетно-выборной конференции. Она состоится 12 декабря в Казани, на площадке Министерства спорта РТ. Будет заслушан отчет президента республиканской федерации, главных тренеров сборных команд Татарстана по синхронному плаванию, а также ревизионной комиссии. Также участники встречи определят направление дальнейшего развития синхронного плавания в Татарстане.