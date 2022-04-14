Федерация шахмат России перешла в Азиатскую федерацию

Сегодня наблюдательный совет Федерации шахмат России на заочном заседании единогласно принял решение о вступлении организации в Азиатскую шахматную федерацию. Об этом сообщает пресс-служба ФШР.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила сборные России и Беларуси от участия в командных соревнованиях под эгидой организации из-за проведения специальной военной операции на Украине.

ФШР стала первой российской спортивной федерацией, поменявшей территориальное членство после отстранения от международных соревнований.

«Никакой сверхграндиозной новости не вижу. Где-то ведь нам играть нужно. Чемпионат Азии — только командный турнир, поэтому это не глобальная разница с Европой», — прокомментировал ситуацию изданию Metaratings.ru гроссмейстер Александр Грищук.



