Федерация шахмат России перешла в Азиатскую федерацию
Сегодня наблюдательный совет Федерации шахмат России на заочном заседании единогласно принял решение о вступлении организации в Азиатскую шахматную федерацию. Об этом сообщает пресс-служба ФШР.
Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила сборные России и Беларуси от участия в командных соревнованиях под эгидой организации из-за проведения специальной военной операции на Украине.
ФШР стала первой российской спортивной федерацией, поменявшей территориальное членство после отстранения от международных соревнований.
«Никакой сверхграндиозной новости не вижу. Где-то ведь нам играть нужно. Чемпионат Азии — только командный турнир, поэтому это не глобальная разница с Европой», — прокомментировал ситуацию изданию Metaratings.ru гроссмейстер Александр Грищук.