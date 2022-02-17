Федерация регби Татарстана: Регби на снегу может стать олимпийской дисциплиной

Регби на снегу в последние годы развивается все стремительнее. Уже есть предложение, направленное в международный олимпийский комитет, о внесении этой дисциплины в программу зимней Олимпиады 2026 года. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил исполнительный директор Федерации регби РТ Владислав Максимов.

«Насколько мне известно, Федерация регби России держит этот вопрос на контроле. Именно поэтому первый чемпионат Европы в этой дисциплине прошел именно в Москве. Все мы рассчитываем, что в конечном итоге регби на снегу войдет в программу зимних Олимпийских игр», — отметил спикер.

Предложение в МОК было отправлено итальянской федерацией регби, где впервые появился регби на снегу. При этом зимняя Олимпиада в 2026 году пройдет именно в этой стране, в Милане, добавил главный тренер сборной России по регби на снегу Павел Калашкин.

«Не могу сказать, насколько этот вопрос сдвинулся с места. Но то, что он уже поднимался, радует. В зимней олимпийской программе всего два командных игровых вида спорта: хоккей и керлинг. Было бы здорово, если бы в этот список вошло и регби на снегу», — заявил специалист.

Напомним, что 19 и 20 февраля в Казани пройдет чемпионат России по регби на снегу, а через неделю в Москве пройдет европейский турнир в этой дисциплине. На сегодняшний день сборная России является действующим победителем соревнований.