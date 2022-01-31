Федерация прыжков в воду Татарстана объявила о назначении нового президента

Новым президентом федерации прыжков в воду РТ назначен депутат Казанской городской думы Ефим Климов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Татарстана.

По словам министра спорта РТ Владимира Леонова, новоиспеченный президент обладает всеми необходимыми качествами, для того, чтобы продолжить развивать прыжки в воду в республике. «Это человек, который увлекается спортом. Мы уверены в том, что Ефим Сергеевич будет двигаться в правильном направлении и те задачи, которые мы ставим перед федерацией, будут выполнены на самом высоком уровне», – заявил Леонов.

Стоит напомнить, что с 2016 года данную должность занимал Дамир Фаттахов. «В далеком 2015 году мы задумались о том, чтобы возродить такой красивый и зрелищный вид спорта, как прыжки в воду. На тот момент у нас не было ничего, и вот, спустя 6 лет активной работы, Татарстан обладает лучшей в стране инфраструктурой. Сейчас есть все необходимое для подготовки спортсменов. За это отдельное спасибо Дамиру Ильдусовичу! На тот момент он согласился возглавить федерацию, и все результаты, которые сейчас есть у федерации во многом связаны с его кураторством и неравнодушным отношением к делу. Тем не менее, мы не собираемся на этом останавливаться и ставим перед собой еще более амбициозные задачи», – сказал министр спорта республики.

Напомним, в этом апреле Казань примет этап мировой серии – 2022 по прыжкам в воду.