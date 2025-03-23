Федерация прыжков в воду РТ наградила команду Татарстана

Фото: tatdiving.ru

Федерация прыжков в воду РТ наградила команду Республики Татарстан по итогам результатов за 2024 год.

Награждали и поздравляли спортсменов первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, директор центра спортивной подготовки министерства спорта РТ Альберт Багаутдинов и Президент Федерации прыжков в воду Татарстана Ефим Климов.

Напомним, в минувшем году представители Республики Татарстан завоевали 201 медаль. Из спортсменов Татарстана было восемь мастеров спорта и 11 кандидатов в мастера спорта на конец 2024 года.

Добавим, что с 25 февраля по 1 марта проходил турнир «Ласточки Жигулей». На этом первенстве представители Казани завоевали 21 медаль, из которых 10 золотых, четыре серебряных и семь бронзовых.