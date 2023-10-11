Федерация профсоюзов Татарстана: МРОТ до сих пор существенно недооценен

Заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений состоялось накануне в Доме Правительства РТ. Мероприятие под председательством первого заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина прошло в рамках всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд!».

В заседании приняли участие председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников РТ Александр Лаврентьев, представители Правительства, работодателей и профактива республики.

На заседании был рассмотрен ряд острых и насущных вопросов. Первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов доложил о работе по выполнению государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан на 2014–2025 годы». Представители Министерства промышленности и торговли РТ и Министерства образования и науки РТ рассказали о мероприятиях по импортозамещению и дополнительных мерах социальной поддержки молодых педагогов в республике.

Доклады выступающих объединял один тезис — несмотря на непростую ситуацию в экономике и беспрецедентное санкционное давление извне, республика выполняла и продолжает выполнять все социальные обязательства, а также успешно развивает все отрасли экономики.

Выступление председателя Федерации профсоюзов РТ Елены Кузьмичевой было выдержано в том же ключе. В то же время акцент она сделала на реализацию обязательств Республиканского трехстороннего соглашения. Отметив безусловно позитивные тенденции по основным макроэкономическим показателям, по борьбе с бедностью и росту средней заработной платы в Татарстане, профлидер обозначила наиболее острые вопросы, которые требуют решения.

В частности, Елена Кузьмичева подняла тему минимальной заработной платы в республике, подчеркнув, что профсоюзами инициировано ведение переговоров по рассмотрению и заключению соглашения на 2024 год, согласно которому ФПРТ предлагает установить минимальную заработную плату для работников внебюджетного сектора экономики в размере 22 020 рублей в месяц, что составляет 100% от стоимостной величины минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за II квартал 2023 года.

«Вместе с тем хочу обратить внимание социальных партнеров на ряд показателей, которые негативно влияют на уровень жизни граждан нашей республики, — сказала Кузьмичева. — В сфере оплаты труда: несмотря на рост среднемесячной заработной платы в Татарстане, она по-прежнему отстает от средней по Российской Федерации на 16,9% (на 19,2% — январь — июнь 2022 г.). Более 11 тыс. человек получают зарплату на уровне [бедности] и ниже».

Говоря о действующем минимальном размере оплаты труда, Елена Кузьмичева отметила, что он до сих пор существенно недооценен.

«Мы считаем, что МРОТ должен соответствовать величине минимального потребительского бюджета, размер которого удовлетворял бы основные материальные и духовные потребности трудящегося», — сказала она.

Кузьмичева сообщила, что специалисты Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) разработали методику расчета минимального потребительского бюджета, согласно которой размер МПБ за II квартал 2022 года составил порядка 48,5 тыс. рублей. «Считаю, что это достойный уровень минимальной зарплаты, к которому нужно стремиться не только в целях снижения бедности, но и для обеспечения экономического роста», — подчеркнула Кузьмичева.

Она затронула вопросы занятости, неформального рынка труда, повышения престижа рабочих профессий у молодежи, мотивации получения профессии или специальности, востребованных в реальном секторе экономики, охраны труда и другие проблемы.

«Несмотря на социально ориентированную политику государства, борьба за достойный труд в России не теряет своей актуальности. Профсоюзы считают, что у работников должна быть достойная заработная плата и занятость, комфортные и безопасные условия труда», — резюмировала спикер.

Фото предоставила пресс-служба Федерации профсоюзов РТ.