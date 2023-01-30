Федерация Профсоюзов РТ выражает соболезнование родным и близким Марата Садыкова

Профсоюзное движение Татарстана выражает глубокие соболезнования родным и близким Марата Наилевича Садыкова в связи с его безвременной кончиной. Скоропостижно ушел из жизни добрый и талантливый человек, доктор по призванию и один из лучших организаторов здравоохранения.

Для всех, кто его знал, он останется примером того, каким должен быть врач – бесконечно преданным своему делу, увлеченным своей работой, стоящим на страже здоровья, отзывчивым к чужой беде.

Марат Наилевич внес неоценимый вклад в развитие системы здравоохранения Республики Татарстан. Он жил медициной, все свои силы вкладывал в то, чтобы здравоохранение нашей республики было одним из лучших в стране. И это у него получилось.

Профсоюзы республики высоко ценили Марата Наилевича как настоящего профессионала своего дела, грамотного руководителя и надежного социального партнера.

Трудно поверить, что не стало этого замечательного человека, энергичного и мудрого руководителя. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах!

Председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева

Председатель республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Гульнар Хуснутдинова