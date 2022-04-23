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Спорт
23 апреля 2022  20:21
Дамир Садриев

Федерация предложила предоставить российским киберспортсменам отсрочку от армии

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Федерация компьютерного спорта России предложила давать спортсменам отсрочку от армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента федерации Дмитрия Смита. Данная инициатива должна войти в состав пакета предложений по поддержке киберспорта в России.

«Мы разработали целый пакет предложений по поддержке киберспорта. Сейчас оказывается давление, многих спортсменов пытаются переманить. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте. Там важна мелкая моторика, и в условиях современного вооружения, где решения нужно принимать за десятые доли секунды, они могут принести пользу и максимальный эффект родине», – заявил Смит.

Помимо этого, федерацией было выдвинуто предложение о внеконкурсном отборе в университеты киберспортсменов. Речь идет о направлениях бакалавриата и магистратуры.

#киберспорт
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