Федерация по прыжкам в воду РТ планирует увеличить число атлетов к международным стартам

Фото: russwimming.ru

В федерации Татарстана по прыжкам в воду рассказали, что в планах на 2026 год – увеличить число спортсменов, которые будут представлять Россию на международных соревнованиях. Об этом заявил глава федерации Ефим Климов во время отчетного заседания.

«В планах нашей федерации РТ на 2026 год – увеличить число атлетов на международных соревнованиях. Также мы планируем принять чемпионат России по прыжкам в воду в Казани – это большая честь и ответственность», –цитирует Климова корреспондент «Татар-информа».

Также Президент федерации по прыжкам в воду рассказал, что одной из важнейших задач остается расширение границ и присутствия столицы Татарстана на международной арене. А именно – привлечение иностранных команд и организация учебно-тренировочных сборов для зарубежных спортсменов.

Отдельно Климов обозначил принципиальную позицию татарстанской федерации во взаимодействии с Федерацией водных видов спорта России.

«В условиях меняющихся подходов и решений на федеральном уровне мы будем уверенно отстаивать свою стратегию. Татарстан равноправный участник развития этого вида спорта в стране. За нами плеяда опытных специалистов, годами формировавших школу прыжков», – считает Ефимов.

Отчетное заседание федерации по прыжкам в воду РТ прошли во Дворце водных видов спорта в Казани 6 марта.