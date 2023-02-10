Федерация парусного спорта РТ провела в Казани первое в сезоне событие — «Яхтсмен года»

Федерация парусного спорта РТ в Казани провела первое в этом сезоне событие — «Яхтсмен года 2022», на котором прошло торжественное вручение спортивных разрядов воспитанникам спортшкол, а также награждение студенческих отрядов, детско-юношеские коллективов и партнеров организации за их поддержку. На мероприятие были приглашены участники четвертой парусной регаты «Кубок Химграда-2022».

«„Кубок Химграда-2022“ стал незабываем и феерическим для всех наших участников. Очень приятно, что к четвертому этапу в стартовом протоколе зачислено 22 команды, для нас это большое достижение. Благодарю всех капитанов команд, организаторов и руководителей предприятий, которые оказывали нам поддержку на протяжении всего времени», — сказал председатель ФПС Альберт Садыков.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Он отметил, что изначально «Кубок Химграда» задумывался как соревнования среди производственных предприятий Республики Татарстан, но в 2022-м были приглашены команды из других городов и регионов. По его словам, основная цель парусного спорта – развивать в республике детско-юношеский и студенческий спорт, а в дальнейшем достичь высоких показателей, популяризовать республиканские соревнования и участие Татарстана в соревнованиях международного уровня.

Он поблагодарил воспитанников спортшкол, которые выполнили за сезон семь нормативов для кандидата в мастера спорта. Помимо этого, председатель ФСП анонсировал совместное открытие с Яхт Клубом Москвы специальной любительской школы в Казани для взращивания нового поколения яхтенного туризма.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Парусный спорт и яхтинг в туризме развиваются большими шагами. Эта история в нашей стране за последние 12 лет прирастает новыми рекордами и базами. Надеемся, что Поволжье и Казань не будут уступать в этом Москве. Мы совместно с усилиями Федерации парусного спорта сможем показать, что яхтенный туризм в России существует. Крупнейшие представители сейчас работают над тем, чтобы создать на черноморском побережье и на Волге тренировочные базы. Мы взращиваем культуру и воспитание яхтенных традиций, которые в нашей стране появились с петровских времен», — объяснил генеральный директор яхт-клуба «Навигатор» в Москве Олег Гусев.

Так, капитаны и члены команд из Казани, Набережных Челнов и Альметьевска удостоились наград и спортивных разрядов. Также за плодотворное сотрудничество в области информационной поддержки и освещение мероприятий Федерации парусного спорта РТ АО «Татмедиа» получило благодарственное письмо и почетную грамоту.