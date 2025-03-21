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На главную ТИ-Спорт 21 марта 2025 11:35

Федерация кендо РТ вошла в состав ФСО «Динамо» республики

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Федерация кендо РТ вошла в состав ФСО «Динамо» республики
Фото: Федерации кендо РТ

Федерация кендо Татарстана официально стала членом физкультурно-спортивного общества (ФСО) «Динамо» РТ. Об этом сообщили на заседании президиума ФСО.

«Для меня лично и для всей нашей федерации большая честь – вступить в спортивное сообщество «Динамо». Это ФСО с вековой историей, и вступить в его ряды – гордость, честь, высокая ответственность и знак спортивного качества. Теперь для нас есть еще один стимул, чтобы активно развиваться, двигаться вперед, уже под знаменем спортивного сообщества «Динамо», – поделился с журналистом «Татар-информа» президент Всероссийской федерации кендо Владислав Толкишевский.

Помимо обсуждения рабочих вопросов, первый зампредседателя ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин наградил почетной грамотой Веронику Казакевич, которая в Гонконге представляла Татарстан на XXI Открытом Чемпионате Азии по кендо и стала серебряным призером.

#фсо динамо #кендо
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