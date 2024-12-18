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Глава Федерации гребли РФ высоко оценил уровень спортивного образования в Казани
В Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма спортсмены получают общее образование высокого уровня, что очень важно в современном мире. Таким мнением с «Татар-информом» на праздновании юбилея вуза поделился глава Федерации гребли России Алексей Свирин.
«Все спортсмены, которые учились в Казани, получили не только хорошую тренировочную базу, но и качественное образование. Совмещать эти вещи - очень сложная задача. Спортсмены войдут в состав многих организаций, и знания, которые они получили здесь, дают им большой толчок в плане профессионального развития», – отметил спикер.
Свирин рассказал, что в период его председательства в Федерации гребли РФ в ПГУФКСиТ подготовили несколько членов сборной России.
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