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Спорт 18 декабря 2024 15:56

Глава Федерации гребли РФ высоко оценил уровень спортивного образования в Казани

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Глава Федерации гребли РФ высоко оценил уровень спортивного образования в Казани

В Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма спортсмены получают общее образование высокого уровня, что очень важно в современном мире. Таким мнением с «Татар-информом» на праздновании юбилея вуза поделился глава Федерации гребли России Алексей Свирин.

«Все спортсмены, которые учились в Казани, получили не только хорошую тренировочную базу, но и качественное образование. Совмещать эти вещи - очень сложная задача. Спортсмены войдут в состав многих организаций, и знания, которые они получили здесь, дают им большой толчок в плане профессионального развития», – отметил спикер.

Свирин рассказал, что в период его председательства в Федерации гребли РФ в ПГУФКСиТ подготовили несколько членов сборной России.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#поволжская академия спорта и туризма #юбилей
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