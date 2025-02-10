Федерация гонок дронов Татарстана подписала соглашение с молодежным парламентом

Молодежный парламент при Государственном Совете Татарстана и Федерация гонок беспилотных воздушных судов республики подписали соглашение о сотрудничестве.

«Тесное взаимодействие Молодежного парламента с Федерацией гонок дронов уже началось, ранее мы встречались на базе республиканского центра «Патриот», где проводятся тренировки сборных Федерации, которые представляют Татарстан на республиканских и всероссийских соревнованиях. В прошлом году сборная Татарстана по гонкам дронов стала чемпионом России», – рассказал председатель молодежного парламента Дамир Нургалиев.

«В дальнейшем мы планируем совместно с Ассоциацией молодежных парламентов при законодательных собраниях регионов Приволжского федерального округа разработать общий проект по усовершенствованию правового поля для развития спорта по гонкам дронов», – добавил он.

Нургалиев также отметил, что организация готовит очередной профильный проект, на основе которого подросткам на бесплатной основе будут преподавать азы управления БПЛА.

Директор Федерации гонок дронов Татарстана Георгий Дикопольский, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

«Наша цель – развивать этот достаточно молодой вид спорта, в настоящее время в республике действует запрет на полеты, нам необходима площадка, где спортсмены будут тренироваться и достигать успехов. Надеемся внедрять свои инициативы через Молодежный парламент», – заключил Дикопольский.