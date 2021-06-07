Федерация футбола Татарстана провела в Казани турнир среди ветеранов

На стадионе «Рубин» в Казани прошли два футбольных турнира среди команд ветеранов возрастной категории 45+ и 55+. Соревнования были посвященны открытию летнего футбольного сезона.

В возрастной группе 45+ было представлено пять команд, а в группе 55+ за победу соревновались четыре команды. Турниры в обоих возрастных категориях прошли в один круг.

В возрастной группе 45+ победителем стала команда Казани, второе место заняла команда Зеленодольска, третье - Чистополя. Далее расположились команды СМИ и Елабуги соответственно.

Лучшими игроками турнира в этой возрастной категории были признаны Юрий Бондарев (Казань), Иван Грачев (Чистополь) и Андрей Самчев (Зеленодольск).

В возрастной группе 55+ победителем стала команда «Рубин» (Казань), второе место заняла команда «СССР» (Чебоксары), третье – сборная Казани, четвертое – команда Альметьевска.

Лучшими игроками турнира в этой возрастной категории были признаны Ильхам Маматов («Рубин»), Владислав Мочалов («СССР») и Фагин Сиразов (Альметьевск).





Следующий турнир ветеранов татарстанского футбола состоится в начале июля в Альметьевске.

