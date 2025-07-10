Федерация футбола Татарстана поддержала кандидатуру Рустама Минниханова на пост Раиса РТ

Фото: пресс-служба Региональной общественной организации «Федерация футбола Республики Татарстан»

Президиум Региональной общественной организации «Федерация футбола Республики Татарстан» на состоявшемся заседании единогласно поддержал выдвижение действующего руководителя региона Рустама Минниханова в кандидаты на должность Раиса Республики Татарстан на выборах, которые пройдут 14 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола РТ.

В обращении Федерации отмечено, что под руководством Минниханова в республике проводится масштабная работа по развитию спорта, в том числе футбола. Сегодня в Татарстане более 12 тысяч спортивных объектов, около 65% жителей республики систематически занимаются физической культурой и спортом. Футболом занимаются порядка 65 тысяч человек, работают 55 футбольных школ и отделений.

Отдельно подчеркивается вклад Минниханова в развитие профессионального футбола и инфраструктуры клуба «Рубин». Под его руководством команда добивалась высоких результатов на российской и международной арене, а в Казани были построены и модернизированы ключевые спортивные объекты, включая стадион «Ак Барс Арена».

Федерация выразила уверенность, что при дальнейшем руководстве Минниханова футбольная отрасль Татарстана продолжит динамично развиваться.