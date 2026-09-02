news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 2 сентября 2026 10:32

Федерация фигурного катания Украины потребовала от ISU отменить допуск Валиевой

Читайте нас в
Телеграм
Федерация фигурного катания Украины потребовала от ISU отменить допуск Валиевой
Фото: © Юлия Комарова / fsrussia.ru

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) официально обратилась в Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием пересмотреть решение о допуске ряда российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. В своём письме федерация выразила несогласие с допуском Марка Кондратюка, Григория Федорова, Софии Дзепки и Камилы Валиевой.

В обращении УФФК указывается на связь этих фигуристов с российскими ведомственными структурами и лицами, находящимися под международными санкциями, что, по мнению украинской стороны, ставит под сомнение их нейтральный статус. Кроме того, в письме отмечается, что совместное участие с российскими и белорусскими спортсменами нарушает ментальное и физическое благополучие украинских фигуристов.

Украинская федерация настаивает на проведении повторного аудита нейтральности заявленных атлетов, а также на усилении мер безопасности для защиты украинской делегации на предстоящих соревнованиях. На данный момент официального ответа со стороны ISU не поступало.

#Камила Валиева
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Взлетка, курорты и 10 млн «квадратов»: мастер-план юго-востока Татарстана

Взлетка, курорты и 10 млн «квадратов»: мастер-план юго-востока Татарстана

2 сентября 2026
Татарстан направит 12,3 млн рублей на организацию молодежного лагеря в ОАЭ

Татарстан направит 12,3 млн рублей на организацию молодежного лагеря в ОАЭ

1 сентября 2026
Новости партнеров