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На главную ТИ-Спорт 28 февраля 2025 14:37

Федерация фигурного катания подала список фигуристов в ISU для олимпийского отбора

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Федерация фигурного катания подала список фигуристов в ISU для олимпийского отбора
Фото: Юлия Комарова / fsrussia.ru

Федерация фигурного катания на коньках России отправила список российских фигуристов-кандидатов в Международный союз конькобежцев (ISU) списки фигуристов, которые примут участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026. При этом фамилии до сих пор не раскрываются.

«Списки в ISU поданы», — цитирует издание ТАСС свои истичники в федерации.

Теперь ISU будет проверять спортсменов на их нейтральную политическую позицию и отсутствие связей с силовыми структурами.

Отборочный турнир на миланскую Олимпиаду пройдёт в Пекине с 17 по 21 сентября. В каждой дисциплине Россия получила только по одной квоте.

#фигурное катание #мок #олимпиада
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