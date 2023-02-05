Федерация бокса Татарстана стала лучшей среди регионов России по итогам 2021-2022 годов

Фото: Федерация бокса Татарстана

На третьем Всероссийском боксерском форуме, который прошел в Серпухове, Федерация бокса Татарстана была признана лучшей спортивной федерацией России по итогам 2021-2022 годов. Руководству Федерации от имени Президента Международной ассоциации бокса, председателя исполкома Федерации бокса России Умара Кремлева вручили сертификат на сумму 500 тыс. рублей на дальнейшее развитие этого вида спорта.

На церемонии президент Федерации бокса Татарстана, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев отметил, что эта награда – признание труда и стараний всей большой команды татарстанского бокса.



«Эта заслуга всех. Начиная от руководства Федерации, спортсменов, тренеров, "закадрового" персонала каждого города и района республики», – сказал он.



Путь к признанию для всего татарстанского боксерского сообщества был нелегким, добавил Игнатьев. «Достижения спортсменов, увеличение количества мастеров спорта, количество и качество спортивных мероприятий, социальная деятельность – по этим и многим другим критериям оценивалась комиссией работа каждой региональной федерации. И мы стали лучшими!» – подчеркнул он.