Федерация бокса Татарстана признана лучшей региональной федерацией России 2023 года

фото: Федерация бокса Республики Татарстан

На IV Всероссийском боксерском форуме в подмосковном Серпухове Федерация бокса Республики Татарстан была признана лучшей региональной федерацией в России по итогам 2023 года.

«Уже третий год подряд наша федерация признается лучшей. Это не просто награда, a признание труда и стараний нашей большой и дружной команды, начиная от спортсменов и тренеров до „закадровых“ работников в каждом городе и районе. Благодарю всё руководство и коллег из Федерации бокса России, руководство и Правительство Татарстана, а также Министерство спорта республики за всестороннюю поддержку и высокий уровень доверия», — отметил в разговоре с журналистом «Татар-информа» президент Федерации бокса РТ и заместитель генерального секретаря Федерации бокса РФ Сергей Игнатьев.

Фото: Федерация бокса Республики Татарстан

В рамках форума Сергей Игнатьев поделился с российской боксерской общественностью итогами татарстанского проекта «Бокс в школу» и рассказал, как можно его интегрировать в тех регионах, которые его еще не запустили.

«На сегодняшний день в проекте участвуют около 25 тыс. мальчишек и девчонок и 108 школ. „Бокс в школу“ развивается более чем в 30 регионах России. Это не просто социально значимый проект. Это миссия — воспитать наших детей здоровыми, активными, физически крепкими и психически устойчивыми личностями», — подчеркнул Сергей Игнатьев

Фото: Федерация бокса Республики Татарстан

Работа федерации оценивалась по разным критериям: достижения спортсменов, рост числа мастеров спорта, количество и качество спортивных мероприятий, социальная деятельность и ряд других.