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Спорт
30 декабря 2022  10:59
Дмитрий Киселев

Федерация бокса Татарстана поддержала челендж Президента IBA #ДарюДобро2022

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Федерация бокса Татарстана поддержала челендж Президента IBA #ДарюДобро2022
фото: Федерация бокса Республики Татарстан

Федерация бокса Республики Татарстан поддержала проект президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева — #ДарюДобро2022. Боксеры республики посетили город Зеленодольск и помогли женщине, которая воспитывает двоих детей с особенностями здоровья, подготовиться к встрече Нового года, купив всё необходимое для новогоднего стола.

«Надеемся, что наша небольшая поддержка окажется полезной для них, а также поможет другим людям осознать силу добрых дел и подаст правильный пример. Не бойтесь делать добро в преддверии Нового года, а в следующем году давайте делать еще больше добрых дел», — заявили в своем видеообращении представители Федерации бокса Татарстана.

#федерация бокса РТ #благотворители детям
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