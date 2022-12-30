Федерация бокса Татарстана поддержала челендж Президента IBA #ДарюДобро2022

фото: Федерация бокса Республики Татарстан

Федерация бокса Республики Татарстан поддержала проект президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева — #ДарюДобро2022. Боксеры республики посетили город Зеленодольск и помогли женщине, которая воспитывает двоих детей с особенностями здоровья, подготовиться к встрече Нового года, купив всё необходимое для новогоднего стола.

«Надеемся, что наша небольшая поддержка окажется полезной для них, а также поможет другим людям осознать силу добрых дел и подаст правильный пример. Не бойтесь делать добро в преддверии Нового года, а в следующем году давайте делать еще больше добрых дел», — заявили в своем видеообращении представители Федерации бокса Татарстана.