Федерация бокса РТ о случае на Олимпиаде в Париже: Мы считаем, это недопустимо

Выступления спортсменов, проваливших гендерный тест, на Олимпиаде недопустимо, существуют соответствующие правила, которым нужно следовать. Таким мнением о выступлении на турнире спортсменки из Алжира Иман Хелиф с «Татар-информом» поделился президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев.

«Считаю, что такие случаи недопустимы, должны быть гендерные различия. Существуют правила, которые нарушать мы не собираемся. Что касается Олимпиады в целом, то многие считают, что это был худший турнир в истории», — заявил собеседник агентства.

Игнатьев подчеркнул, что, несмотря на это, руководство Международной федерации бокса, которой руководит россиянин Умар Кремлев, обеспечило всех призеров Олимпиады в этой дисциплине призовыми в 2 и 3 млн долларов.

При этом не стоит набрасываться с резкой критикой на алжирскую спортсменку, так как физически она является женщиной, несмотря на проблемы с гормональным фоном, добавил чемпион мира по боксу по версии WBA Руслан Чагаев.

«Я, конечно, против, чтобы на ринг с женщинами выходили трансгендеры. Случай на Олимпиаде действительно получился нашумевшим. Но на самом деле Иман Хелиф — женщина, хотя у нее проблемы с какими-то гормонами. Но это девушка. И если посмотреть на ее карьеру, то она выступала как обычная спортсменка: где-то выигрывала, где-то проигрывала. Просто здесь ей удалось хорошо подготовиться. Подчеркну, что я против того, когда именно мужчины выступают в женском зачете. Но <...> не стоит на нее так сильно набрасываться», — пояснил боксер.

При этом Иман Хелиф за год до Олимпиады была дисквалифицирована с чемпионата мира по боксу, провалив гендерный тест, заметил промоутер боксерских боев Сергей Завилейский.

«Человек родился с особенностями, ее нельзя травить. Вопрос, можно ли боксировать с такими девушками? Нет, нельзя, силы не равны. На чемпионате мира дисквалифицировали двух девушек за гендерный тест, но на Олимпиаде допустили. В Париже вообще творилось очень много странных вещей — считаю, это неправильно. Девушки должны боксировать с девушками», — сказал Завилейский.

В качестве вариантов решения проблемы промоутер предложил либо не допускать таких спортсменок до соревнований, либо создать для них отдельный зачет.

На Олимпиаде в Париже спортсменка из Италии Анджела Корини отказалась продолжать бой с Иман Хелиф на 46-й секунде, заявив, что против нее выступает мужчина. В социальных сетях возник большой скандал, который, впрочем, не помешал Хелиф дойти до финала и взять золото. После этого она подала иск с жалобой на киберпреследование. Среди персон, к которым обращен иск, фигурируют писательница Джоан Роулинг и миллиардер Илон Маск.