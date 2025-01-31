Федерация автоспорта РТ: В республике пройдут «Ледовые гонки»

С 1 по 2 февраля 2025 года в Татарстане пройдет открытие сезона «Ледовых гонок». В этом году соревнования впервые пройдут на автодроме Высокая гора.

Как сообщает Федерация автоспорта РТ, именитые спорсмены будут соревноваться в различных дисциплинах «1600», «1400», «свободный» и «IRJ Academy». Всего заявлено более 50 участников. Звезды татарстанского автоспорта, победители и призеры Европейских и Российских соревнований по ралли-кроссу, кроссу, трековым и ледовым гонкам: Раис Минниханов, Расуль Минниханов, Айдар Нуриев, Рустам Фатхутдинов, Олег Жаворонков и другие именитые фамилии.

Кроме уже хорошо известных дисциплин на казанской трассе в Усадах пройдут состязания для юных пилотов в возрасте от 13 до 16 лет под названием «Академия РАФ по ледовым гонкам». Спортсмены, начинающие свой путь в кузовных ледовых гонках получат знания и опыт от преподавателей из числа ведущих российских судей и автоспортсменов.

Предварительная программа Российских соревнований:

Суббота, 01 февраля 2025 года

08.00 - 11.00 Медицинский осмотр. ТИ – контроль замечаний

11.00 Брифинг пилотов и представителей

11.30 - 13.00 Основные заезды «Академия», Свободная тренировка: «1400», «1600»,

«Свободный»

13.30 - 16.00 Основные заезды «Академия», «Свободный»

Квалификация ‹1400», «1600»

16.15 2-е заседание KCK

Церемония награждения «Акаремня», «Свободный»

Воскресенье, 02 февраля 2025 года

08.00 - 09.30 Медицинский осмотр

10.00 Торжественное открытие

10.30 - 16.00 Основные заезды «1400», «1600»;

Церемония награждения

К участию в соревнованиях допускаются автомобили, соответствующие требованиям КиТТ, действующим Приложениям к ним согласно Регламенту РАФ 2025 и прошедшие техническую инспекцию. Соревнования проводятся согласно правилам организации и проведения соревнований по трековым и ледовым гонкам (ПТЛ-22) и частному Регламенту соревнований.