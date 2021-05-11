Федерации керлинга России окажет помощь пострадавшим в казанской школе

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев, президент Федерации керлинга России заявил, что его организация окажет помощь пострадавшим в результате трагедии в гимназии №175 в Казани.

«Я однозначно хочу принести соболезнования семьям погибших! Федерация керлинга России окажет материальную помощь семьям пострадавших и погибших детей. Я свяжусь с представителями региональной федерации. Поручим им связаться с семьями. Если надо, организуем специальный штаб. Это очень большая трагедия», — сказал Свищев «Спорт-Экспрессу».