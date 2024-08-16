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ФБР обыскивает в США дом, принадлежащий политологу Саймсу
Rappahannock News сообщает о проведении ФБР следственных мероприятий в поместье, предположительно принадлежащем Дмитрию Саймсу, известному политологу и ведущему «Первого канала». Имение расположено в штате Виргиния, передает РИА Новости.
По информации от свидетелей, с начала недели в поместье Patria наблюдается активность правоохранительных органов. Происходит вывоз предметов из особняка. Согласно данным окружного реестра, владельцем недвижимости является 76-летний Дмитрий Саймс, который приобрел здание в середине 2021 года за сумму, превышающую 1,6 миллиона долларов.
Представитель ФБР Саманта Шеро подтвердила изданию проведение «санкционированной судом правоохранительной деятельности», не вдаваясь в подробности.
Сам Саймс, находящийся за пределами США, заявил, что не получал официальных уведомлений о каких-либо действиях в отношении него. Он также отметил, что не видел ордера и не контактировал с правоохранительными органами. Политолог выразил намерение собрать необходимую информацию для дальнейших действий.
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