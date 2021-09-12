ФБР обнародовало документ по терактам 11 сентября, рассекреченный по указу Байдена

Федеральное бюро расследований обнародовало первый документ из серии связанных с терактом 11 сентября 2001 года материалов, рассекреченных по указу Президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Выложенный на сайте ФБР следственный отчет включает 16 страниц и датирован 4 апреля 2016 года, в тексте имеются некоторые купюры. Документ основан на интервью желавшего получить американское гражданство бывшего сотрудника консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, имя которого не называется, отмечает агентство Associated Press.

Этот человек контактировал с несколькими гражданами Саудовской Аравии, которые, по данным следователей, оказали «существенную материально-техническую поддержку» некоторым из террористов. Речь идет о лицах, в определенной степени связанных с властями королевства: предполагаемом сотруднике разведки и дипломатическом работнике.

Предполагаемый сотрудник саудовской разведки, Омар аль-Баюми, в феврале 2000 года встретился с двумя будущими угонщиками в халяльном ресторане в Калифорнии и помог им снять квартиру в Сан-Диего. Сам он впоследствии описал свою встречу с террористами как «случайную», и следователи старались подтвердить или опровергнуть эту версию.

В свою очередь Фахад аль-Сумайри был аккредитованным дипломатом в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе. В 1999 году он совершил звонок на домашний телефон живущей на территории королевства семьи, двое членов которой впоследствии будут заключены в американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе по подозрению в терроризме.

При этом в опубликованном документе нет доказательств причастности к теракту властей Саудовской Аравии. Саудовское посольство в США одобрило полное рассекречивание всех следственных материалов, чтобы «раз и навсегда положить конец необоснованным обвинениям в адрес королевства».