Эксперты из Татарстана обсудили идею создания в ЛНР сводных студотрядов

Эксперты из Татарстана оценили идею создания в ЛНР сводных студенческих отрядов для помощи в восстановлении городов Рубежного и Лисичанска.

Напомним, такие отряды планируют создать в 2025-2026 годах. В первую очередь силы Российских студенческих отрядов (РСО) будут направлены на работу с медицинскими учреждениями, школами и детскими садами, сообщили в Telegram-канале правительства ЛНР.

«Предварительная договоренность об этом уже есть между шефом-регионом муниципалитетов - Республикой Татарстан - и штабом республиканского центра студенческих трудовых отрядов. На днях состоялась рабочая встреча вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина и командира РСО ЛНР Анны Сычевой. По итогам встречи было заключено соглашение о сотрудничестве. В качестве приоритетного направления совместной работы было определено формирование студотрядов для работ по восстановлению соцобъектов в городах Лисичанск и Рубежное в 2025-2026 годах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для участников РСО организуют профессиональное обучение по наиболее востребованным рабочим профессиям. Также совместно с представителями студенческих отрядов Республики Татарстан планируется проведение акции «Мирный десант» на территории ЛНР. В рамках проекта будут проведены работы по благоустройству и уборке территорий населенных пунктов, оказана помощь населению, а также организованы профориентационные встречи со школьниками.

Комментируя эту идею, руководитель регионального исполкома Народного фронта в РТ Ринат Фазылов напомнил, что в этом году Студенческим трудовым отрядам исполнилось 65 лет.

«В 1959 году первые студенты-добровольцы отправились в Казахстан поднимать целину. С тех пор ни одна большая стройка нашей страны не обходилась без бойцов студотрядов. При активном участии студенческого трудового движения были построены автомобильные заводы ВАЗ и КАМАЗ, возводилась Саяно-Шушенская ГЭС, создавались нефтегазовые комплексы, строились различные промышленные предприятий, заводы и многие другие значимые для страны объекты. Современные студенческие отряды сохраняют лучшие традиции своих предшественников и имеют большой опыт участия в реализации крупнейших инфраструктурных проектов страны», - рассказал он.

Фазылов считает, что привлечение РСО к выполнению работ на объектах социальной инфраструктуры Лисичанска и Рубежного позволит качественно и оперативно провести восстановительные работы на наших исторических территориях.

«Работы ведутся по всем направлениям: от объектов коммунальной инфраструктуры до объектов культуры, спорта и благоустройства. Важно, что в этом процессе будут принимать участие молодые энтузиасты, которые, своими руками будут создавать историю нашей страны», - сказал он.

Депутат Казгордумы Марсель Шарапов, в свою очередь, отметил, что сводные студенческие отряды для помощи в восстановлении городов Рубежного и Лисичанска - это, действительно, замечательная новость. Такие инициативы, по его мнению, играют важную роль в оказании помощи пострадавшим районам и их жителям после конфликтов или природных катастроф.

«Участие студентов в подобных проектах не только способствует восстановлению разрушенной инфраструктуры, но и дает им ценный опыт работы в команде, умение решать проблемы на практике и развивать лидерские качества. Это также способствует формированию гражданской ответственности и патриотизма у молодого поколения. Я и сам неоднократно был на территориях наших братский, подшефных городов. Лично отправлял и гуманитарную помощь, и спортивное оборудование для местных школ. И я очень рад, что с каждым днём появляется все больше неравнодушных людей, готовых помочь в трудную минуту», - сказал парламентарий.

Он также выразил надежду на то, что участие студентов из РТ в восстановлении объектов в Лисичанске и Рубежном принесет пользу как для самих студентов, так и для местных жителей. Это отличный пример того, как совместные усилия могут привести к положительным изменениям в пострадавших районах, подчеркнул Шарапов.

«В целом, данная инициатива заслуживает поддержки, ведь в приоритете - медицинские учреждения, школы и детские сады, что является важным шагом к возрождению социальной основы и обеспечению жителей необходимыми услугами. Надеюсь, что эта работа принесет положительные плоды и поможет вернуть должное качество жизни жителям этих городов», - сказал в завершении депутат.

«Хорошей и правильной» назвал такую инициативу и председатель Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РТ, директор Республиканского Центра молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов.

«Хорошая и правильная инициатива. Строй отряды всегда помогали на главных стройках страны. Молодежь создает своими руками нашу страну, и это очень правильно. Нужно не только сохранять но и усиливать старые традиции!», - сказал он.

Своим мнением насчет этой идеи поделилась и Заслуженный тренер России и Член Общественной Палаты РТ Ольга Павлова. Она сказала, что выбор студенческих отрядов для восстановления Донбасса – не случаен.

«Студенческие отряды – это мощная общероссийская организация, объединяющая молодежь, готовую работать в разных отраслях экономики в свободное от учебы время. Это не просто работа, это гражданско-патриотическое воспитание, развитие добровольчества и творческого потенциала. Важно понимать, что студенческие отряды – это наследники всесоюзных строительных отрядов, которые существовали еще в Советском Союзе. Сегодня в них входит более 225 тыс. человек из 83 регионов России, и Раис РТ Рустам Минниханов правильно назвал их "золотым генофондом строительной отрасли"», - рассказала Павлова.

Она также напомнила, что Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул важность помощи Донбассу, но выразил опасения по поводу безопасности студентов.

«Я полностью разделяю его (Путина) опасения, но уверена, что в ближайшее время, когда наши войска окончательно победят врага, студенческие отряды смогут безопасно приступить к восстановлению территорий. Я сама недавно была в Лисичанске и Рубежном с гуманитарной миссией. Мы помогали всем, кому это было нужно: ветеранам, детям, врачам, мирным жителям. Я уверена, что Татарстан, с его активными студентами и волонтерами, готовыми помогать в любой ситуации, сыграет важную роль в восстановлении Донбасса», - сказала Павлова.

По словам Заслуженного тренера РТ, очень важно понимать, что вопрос безопасности – это первостепенная задача.

«Мы готовы к тому, чтобы отправить самых сильных и опытных кадров, но только тогда, когда безопасность будет гарантирована», - подвела итог Павлова.