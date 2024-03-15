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Фазылов: «Не все сражаются на передовой, но каждый обязан сделать патриотический выбор»
Руководитель регионального исполкома «Народного Фронта» в Татарстане, координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов проголосовал на стартовавших сегодня выборах Президента России.
Фазылов прибыл на избирательный участок №251, который расположился в казанском лицее №177. Всех голосующих здесь приветствовали зажигательной музыкой, отзывчивые работники УИК помогали казанцам найти нужный участок.
«Я пришел на избирательный участок и буквально стоит очередь получить бюллетень. Это очень радостно. И погода способствует сегодняшнему голосованию, потому что мы голосуем за свое будущее, за будущее нашей страны, за будущее наших детей», – отметил Фазылов.
Руководитель республиканского «Народного фронта» взял бюллетень и с улыбкой отправился в кабину для принятия решения, а через пару минут опустил бюллетень в урну.
«Сегодня 15 марта – первый день голосования на выборах Президента Российской Федерации. Это историческое и судьбоносное событие для России. Страна должна сделать решительный шаг вперед, а не откатиться назад. Поэтому каждый должен отдать свой голос на этих выборах. Участие в выборах показывает единство и сплоченность нашего народа в ответ на попытки запада развалить нашу страну. Не каждый может сражаться на передовой за будущее нашей страны, но каждый обязан сделать свой патриотический выбор», – подчеркнул Ринат Фазылов.
Сегодня в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти три миллиона татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов, На избирательных участках работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных.
До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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