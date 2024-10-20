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Фазлеева: Желаю всем отцам оставаться для своих детей надежной опорой
Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева поздравила всех отцов республики с Днем отца.
«Двадцатого октября в Российской Федерации отмечается важный и значимый праздник — День отца!» — напомнила она.
«Значение отца в жизни каждого из нас невозможно переоценить: папа всегда поддержит отеческим советом, словом, поступком, искренне обрадуется успехам и достижением своих детей, благодаря мудрости и спокойствию отца, которые он проявляет в трудные минуты испытаний, вся семья обретает силу, стойкость, уверенность!» — отметила заместитель Премьер-министра РТ.
«Особые слова признательности и благодарности хочу адресовать мужчинам-отцам — участникам специальной военной операции. Вы неоспоримый пример мужества и отваги для всех нас: сыновей, дочерей, для всех жителей Республики Татарстан и Российской Федерации», — добавила она.
«Быть отцом — это сложнейшая и благороднейшая миссия, отец — это друг, учитель, именно его забота и защита берегут нас в течение всей нашей жизни», — подчеркнула Фазлеева.
«Искренне от имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравляю наших дорогих отцов с замечательным, добрым праздником! Желаю всем папам на долгие годы оставаться для своих детей надежной опорой, примером для подражания и надежным ориентиром. Пусть в ваших семьях царит теплая атмосфера, взаимопонимание, благополучие и любовь!» — заключила вице-премьер РТ.
День отца был учрежден в России указом Президента РФ Владимира Путина в 2021 году для «укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».
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