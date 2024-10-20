Фазлеева: Желаю всем отцам оставаться для своих детей надежной опорой

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева поздравила всех отцов республики с Днем отца.

«Двадцатого октября в Российской Федерации отмечается важный и значимый праздник — День отца!» — напомнила она.

«Значение отца в жизни каждого из нас невозможно переоценить: папа всегда поддержит отеческим советом, словом, поступком, искренне обрадуется успехам и достижением своих детей, благодаря мудрости и спокойствию отца, которые он проявляет в трудные минуты испытаний, вся семья обретает силу, стойкость, уверенность!» — отметила заместитель Премьер-министра РТ.

«Особые слова признательности и благодарности хочу адресовать мужчинам-отцам — участникам специальной военной операции. Вы неоспоримый пример мужества и отваги для всех нас: сыновей, дочерей, для всех жителей Республики Татарстан и Российской Федерации», — добавила она.

«Быть отцом — это сложнейшая и благороднейшая миссия, отец — это друг, учитель, именно его забота и защита берегут нас в течение всей нашей жизни», — подчеркнула Фазлеева.

«Искренне от имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравляю наших дорогих отцов с замечательным, добрым праздником! Желаю всем папам на долгие годы оставаться для своих детей надежной опорой, примером для подражания и надежным ориентиром. Пусть в ваших семьях царит теплая атмосфера, взаимопонимание, благополучие и любовь!» — заключила вице-премьер РТ.