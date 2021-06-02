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Ру Тат
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2 июня 2021  12:22
Эвелина Киселёва

Фазлеева: Здоровое питание детей — совместная работа родителей и властей

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Только совместная работа родителей и органов местного самоуправления может влиять на желание детей питаться правильно. Об этом на международном форуме «Здоровые города. Здоровое питание детям» рассказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Школьное и здоровое питание для детей Республики Татарстан и города Казани — это взаимодействие родителей, тех, кто обеспечивает это питание, органов исполнительной власти. В этом тандеме складывается качество и результаты обеспечение школьным питанием детей», — отметила она.

Лейла Фазлеева подчеркнула, что опыт в вопросе питания, накопленный в Казани колоссальный, но город всегда открыт к инновациям, который и получит столица РТ на форуме от коллег из других субъектов России и стран мира.

#детское питание #школьные столовые
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