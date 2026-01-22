Фазлеева – ЗАГСу Татарстана: Главная задача – сохранение института семьи

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева

Предоставление качественных услуг в электронном виде, особое внимание семьям участников специальной военной операции, повышение квалификации специалистов ЗАГСа и привлечение молодых кадров – такие задачи в работе Управления ЗАГСа Кабмина РТ на 2026 год обозначила сегодня заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на итоговой коллегии ведомства в Казани.

В своем выступлении вице-премьер заострила особое внимание на необходимости проведения фундаментальных научных исследований для решения демографических проблем.

«Один из самых главных вопросов, где нам нужны научные исследования, это исследования, связанные с демографией: демографические показатели, демографические меры, которые имеют эффективность, или не имеют эффективности, или имеют низкую эффективность. Вот именно эту задачу вместе с Центром демографии Академии наук РТ мы должны поставить как приоритетную. <…> Что необходимо изменить для того, чтобы что-то поменялось с точки зрения демографической истории», – заявила она.

По словам Фазлеевой, «основная задача – совместно выработать предложения по ощутимому и осязаемому вкладу в программу научно-технологического развития». Она также подчеркнула важность популяризации традиционных семейных ценностей.

«Всё, что касается программ по развитию традиционных ценностей, безусловно, предлагаю также внести в межведомственный план по образованию и отработать с советом ректоров образовательных организаций Татарстана», – сказала Фазлеева.

Она напомнила, что 2026-й объявлен Годом единства народов России. «Все программы в Татарстане должны носить безусловный характер внимания и контроля традиций и ценностей тех народов, которые проживают на территории республики», – акцентировала Фазлеева.

Она также указала на вклад общественных и религиозных организаций в реализацию государственной семейной политики.

«Основные задачи – сохранение института семьи, репродуктивное здоровье, профилактические мероприятия, связанные с абортами», – добавила Фазлеева.