Фазлеева: за 25 лет в Татарстане накоплено много опыта и практик по защите прав человека

За 25 лет в Татарстане накоплено много опыта и практик в сфере защиты прав человека, которыми нужно делиться с другими регионами России. Об этом заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева на конференции «Современные тенденции защиты прав человека: опыт, актуальные проблемы и перспективы», приуроченной к 25-летию со дня создания Института Уполномоченного по правам человека в РТ.

«Очень необходимое мероприятие, потому что за 25 лет накоплено много опыта и практик, которыми сегодня делятся с другими регионами. Кроме того, те запросы, которые есть у населения по оказанию помощи в связи со сложными жизненными ситуациями, как правило, характерны для всей России, и те механизмы помощи, которые есть у Татарстана и других регионов, крайне значимы», – отметила Фазлеева.

По ее словам, ключевой эффект будет иметь именно практическое применение результатов этой конференции в защите прав жителей страны.

«Кроме того, участие в ней принимает научное сообщество республики страны, что говорит о наукоемкости подходов в обеспечении прав граждан страны и тех практик, которые уже появились», – добавила вице-премьер.

Она также подчеркнула, что в мероприятии принимают участие представители дружественных стран.

«Участие принимают и представители дружественных государств и то, что есть у нас, важно для них и наоборот. Поэтому значимость события очень высокая», – заключила Фазлеева.