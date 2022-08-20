«Звук, несущий сакральный смысл Беларуси»: в Печищах открыли памятную доску Янке Купале

Фото: © Александр Хевронин/ИА «Татар-информ»

Мемориальную доску белорусскому народному поэту и переводчику Янке Купале открыли в селе Печищи Верхнеуслонского района Татарстана. На церемонии также присутствовал министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич. Он напомнил, что 2022-й ознаменован 140-летием со дня рождения поэта.

«Янка Купала и Якуба Колос — это те люди, которые заложили основу в народное творчество Беларуси, те, кто беззаветно любил свою родину, показывая пример другим людям», — сказал Маркевич.

Мемориальную доску установили на здании, в котором Купала жил в годы Великой Отечественной войны. Сейчас здесь располагается единственный в России музей-квартира поэта.

Фото: © Александр Хевронин/ИА «Татар-информ»

«Янка Купала — это звук, несущий сакральный смысл Беларуси, и пусть как можно дольше жители как России, так и Белоруссии помнят самые заветные слова, которые доносит до нас голос поэта сегодня», — обратилась к гостям праздника заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

На церемонию открытия собрались делегация из Беларуси и представители национально-культурной автономии белорусов в России. Перед началом мероприятия организаторы провели небольшую акцию «Янка Купала над сердцем» — всем присутствующим прикрепили небольшую фотографию поэта.

Фото: © Александр Хевронин/ИА «Татар-информ»

«Фотография над сердцем — это продолжение мысли о том, что имя Янки Купалы у нас в сердцах с рождения», — заявил председатель национально-культурной автономии белорусов в России Сергей Кандыбович.

После официальной части праздника организаторы пригласили гостей в музей-квартиру поэта, где подробнее рассказали о творчестве Купалы и напоили горячим чаем.