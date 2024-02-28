Фазлеева: Всей республикой надо ратовать за бережное отношение к детям

При обсуждении личных проблем родители гораздо чаще высоко оценивают степень доверия со своими детьми, чем сами дети. Об этом на дискуссии «Центр семейной жизни: Как города Татарстана меняются для детей и родителей», которая прошла в рамках программы «Городские модераторы», рассказала заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

«Мы, взрослые, всегда считаем, что наши дети нам очень доверяют. Каждый четвертый представитель молодежи РТ не обсуждает с родителями тему взаимоотношений с противоположным полом. Такая тенденция говорит о том, что мы – родители, немножко переоцениваем то доверие, которое нам кажется», – рассказала Фазлеева о данных исследования, проведенного совместно с коллегами.

Она также отметила, что наиболее близкие взаимоотношения у детей складываются с мамами, отцов в опросе указывали в два раза реже. Фазлеева предложила связать с этим тезисом «Наш двор» и другие программы, чтобы и дальше развивать роль отцов в семьях.

«Очень хочется, чтобы каждый наш молодой человек, молодая барышня чувствовали в нас, взрослых, поддержку. Всей республикой надо ратовать за бережное отношение к детям», – заключила она.