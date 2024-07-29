Фазлеева вручила ключи от новых автомобилей руководителям спортотделов районов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Районным отделам физической культуры и спорта переданы 45 новых автомобилей Lada Granta, по одной для каждого муниципалитета Татарстана. Ключи в торжественной обстановке вручила представителям отделов вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Уже сегодня 63% жителей Татарстана систематически занимаются физической культурой, а спорт высших достижений всегда украшен именами спортсменов республики. Решение Раиса РТ Рустама Минниханова о выделении автомобилей отделам физической культуры говорит о многом. Сегодня спорт рядом с каждым из нас», —обратилась к руководителям отделов Фазлеева.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вице-премьер поздравила собравшихся с приближающимся Днем физкультурника (в этом году будет отмечаться 10 августа — прим. Т-и) и передала символический ключ министру спорта Татарстана Владимиру Леонову. Он напомнил, что в этом году столетний юбилей отмечают органы государственной власти в сфере спорта.

«Татарстан славен своими спортивными традициями, а Казань давно стала спортивной столицей. Но сегодня мы говорим больше о муниципальных образованиях. Это наша опора, те люди, которые ежедневно работают над тем, чтобы мы достигали высоких результатов в этой сфере. У нас в каждом районе есть хотя бы один спортсмен, входящий в состав сборной России», — заявил Леонов.

К 2030 году стоит задача довести долю занимающихся спортом граждан в стране до 70%, однако Татарстан поставил себе задачу в 75%. По словам Леонова, при текущей динамике в республике показатель будет достигнут даже раньше срока.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Подобная передача автомобилей спортотделам районов Татарстана прошла впервые. Новый транспорт позволит оперативнее решать насущные задачи, уверен министр.

«Огромное количество задач и хлопот, особенно в районах. Переданные сегодня автомобили — это большое подспорье. Такие церемонии проводились уже для работников разных отраслей, теперь очередь дошла и до спорта. Это определенное признание заслуг всей нашей команды», — добавил он.

Автомобили будут поставлены на баланс спортивных школ или муниципальных учреждений. При этом вместе с самими машинами переданы и комплекты зимних шин.

Показатель 75% регулярно занимающихся физической культурой к 2030 году поставлен Раисом Республики Татарстан в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Проект был запущен в 2019 году по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина и нацелен на достижение показателя 70% регулярно занимающихся физкультурой и спортом по всей стране. Республика Татарстан на сегодняшний день уже достигла цифры 63%, опережая график.