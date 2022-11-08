Фазлеева возглавит оргкомитет по подготовке к «Единым играм» Специальной Олимпиады

В Татарстане приступили к созданию организационного комитета по подготовке и проведению «Единых игр» Специальной Олимпиады 2023 года в Казани. Председателем оргкомитета назначена вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, ее заместителями – министр спорта РТ Владимир Леонов и руководитель казанского исполкома Гузель Сагитова, следует из распоряжения, опубликованного на сайте Кабмина РТ.

Руководитель Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов назначен секретарем оргкомитета, в состав которого войдут представители практически всех республиканских ведомств – Минздрава, Минобора, МВД и других.

Предполагается, что оргкомитет обеспечит взаимодействие органов власти, организаций и общественных объединений при подготовке к играм, а его представители будут принимать участие в совещаниях, конференциях по проведению игр.

Напомним, в этом году в Казани планировалось провести Всемирную зимнюю специальную Олимпиаду, однако в ответ на проведение военной спецоперации на Украине организация Special Olympics International отказалась от этих планов. В ответ в России решили провести «Единые игры», которые будут включать в себя не только зимние, но и летние дисциплины.