Фазлеева: Важно напомнить молодежи о фронтовых и тыловых подвигах татарстанцев

В 2025 году Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, 2025-й объявлен в стране Годом защитника Отечества. Поэтому особенно важно напоминать молодым людям о фронтовых и тыловых подвигах жителей республики, заявила на итоговом заседании коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«2025 год — это год, когда мы вместе на благо наших с вами замечательных молодых людей должны еще и еще раз рассказать о событиях Отечественной войны, показать лица победителей и уделить внимание всем нашим бойцам, которые сегодня верно служат Отечеству, исполняют воинский долг в зоне специальной военной операции», — заявила Фазлеева.

Она также напомнила, что Зеленодольску на минувшей неделе присвоили звание «Город трудовой доблести».

«Мы прирастаем историей замечательных документов, связанных с нашими городами. Мы точно понимаем, что трудовая доблесть и доблесть литературного фронта, доблесть культурного фронта Советского Союза — это Чистополь, это города, которые также были связаны с эвакуацией населения на территории Советской Татарии», — сказала вице-премьер.

Кроме того, Фазлеева поблагодарила коллег из Комитета по охране ОКН за плодотворную работу и пожелала, чтобы 2025 год прошел позитивно, созидательно и с новыми победами.