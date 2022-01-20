Фазлеева: В семьях должно быть свое кодовое слово, чтобы обезопасить детей от незнакомцев

Кодовое слово, которое будет своим в каждой татарстанской семье, поможет обезопасить ребенка. Об этом во время прямого эфира «Внимание – пропал ребенок!» рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Заместитель Премьер-министра отметила, что такое кодовое слово поможет вооружить и обезопасить ребенка в случае, если к нему подходит незнакомец и говорит, что его прислали родители малыша.

Кроме того, по словам координатора «Лиза Алерт» Альбины Гараевой, на данный момент существует ряд технологий, которые помогают защитить ребенка.

«Практически во всех телефонах сейчас есть геолокации. Можно подключить услугу, по которой возможно запросить местонахождение телефона ребенка. Также можно установить на телефон ребенка родительский контроль. Но стоит предупредить об этом ребенка», – поделилась Альбина Гараева.