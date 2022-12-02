Фазлеева в прямом эфире с экспертами обсудит особенности воспитания детей с ОВЗ

4 декабря пройдет очередной прямой эфир проекта «Родительское собрание», основной темой которого станет воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья. Свои вопросы экспертам могут задать все желающие жители республики.

Гостями эфира станут вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, директор ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ОВЗ» Жанна Семякина, медицинский психолог ДРКБ Лия Бодрова, учредитель НКО АНО «Все для детей» Далия Гайнанова, завотделением эндокринологии ДРКБ Мария Шайдуллина и Координатор направления Сахарный Диабет РО ВОРДИ РТ Ригина Садыкова.

В частности, специалисты рассмотрят вопросы доступности и инклюзивности среды и трудности, с которыми сталкиваются родители, воспитывающие детей с ОВЗ.

Прямой эфир будет проходить в группе Минобрнауки РТ «ВКонтакте», начало – в 11.00. Задать вопросы татарстанцы могут в комментариях к эфиру.