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Фазлеева в эфире «Всей семьей на выборы» рассказала о главных семейных традициях
Зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева стала гостьей 12-часового телемарафона «Всей семьей на выборы». Напомним, прямая трансляция доступна на ТНВ.
На телемарафоне Фазлеева рассказала о главных семейных ценностях, традициях своей семьи, а также о любимых блюдах.
Отметим, что марафон «Всей семьей на выборы» продлится до 22:00. Ожидается, что посетителями станут свыше 100 гостей — это известные семьи республики, медиа-персоны, звезды татарской эстрады со своими родными.
Интересно, что в прямом эфире зрители смогут увидеть и мероприятия с «Ак Барс Арены». Там хедлайнерами концерта станут Хабиб, музыкальные коллективы «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кар-мэн» и Ваня Дмитриенко.
Также в рамках телемарафона будут показаны репортажи из избирательных участков, где огласят данные о явках на выборах Президента РФ.
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