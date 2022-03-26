Фазлеева: Увековечить память погибших на Великой Отечественной татарстанцев необходимо

Фото: Надежда Мещерякова/ ИА "Татар-информ"

В Институте истории имени Ш. Марджани 25 Академии наук РТ состоялся круглый стол, посвященный проблеме военных потерь Татарской АССР в годы Великой Отечественной войны. Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева обратила внимание на необходимость найти всех погибших тогда татарстанцев.

«Наша главная задача — увековечить память всех уроженцев нашей республики, участников Великой Отечественной войны. Это наш долг. Сегодня мы также решаем вопрос героизации тех, кто сейчас погибает на фронтах Украины», — заявила Лейла Фазлеева.

По мнению вице-премьера, точные данные о числе участвовавших в Великой Отечественной и погибших на ней жителей ТАССР необходимы для работы органов государственной власти и патриотического воспитания молодежи.

Изначально неверные данные о людских потерях в период войны, использовавшиеся в стране, отразились и на татарстанской статистике. До начала работы над «Книгой памяти» РТ считалось, что с войны не вернулись 87 тыс. уроженцев Татарской АССР. Это число присутствовало в научном и общественном обороте на протяжении почти трех поколений.

На начало 2022 года в результате активной поисковой работы удалось установить имена почти 380 тыс. погибших, умерших в госпиталях и пропавших без вести солдат и офицеров —уроженцев ТАССР.

«На протяжении последнего десятилетия Татарстан проводил системную комплексную работу, которая основывается на четкой документации. Мы берем во внимание очень важный персональный принцип», — заметил главный редактор ГБУ РТ «Редакция „Книга памяти“» Рамиль Валеев.

В то же время руководитель рабочей группы «Книги памяти» Михаил Черепанов отметил, что существующая цифра в почти 380 тыс. потерь устарела и во многом не соответствует действительности. Кроме того, процесс внесения уроженцев Татарстана в «Книгу памяти» всё сильнее усложняется.

«Есть большой процент людей, которые не родились и не призывались в Татарстане. Однако у них здесь в эвакуации находилась семья. Из-за этого они автоматически попали в „Книгу памяти“ республики, хотя никакого отношения к ней не имели. Также много случаев, когда у одного татарина несколько фамилий. Дома одна, на фронте другая, в плену третья. Когда мы начинаем сверять данные, оказывается, что это один и тот же человек», — объяснил докладчик.

Редакция «Книги памяти» была образована в ноябре 1990 года. Она занимается поиском уроженцев Татарской АССР с последующей систематизацией списков.