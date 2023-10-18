Фазлеева: Татарстан разрабатывает меры поддержки с учетом мнения участников СВО

В Татарстане разрабатываются меры поддержки с учетом мнения участников СВО и их семей. Об этом в завершении телемарафона в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ» заявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

«Все меры, которые разрабатывались и появлялись в Республике Татарстан, точно связаны с мнением ветеранов боевых действий, участников спецоперации и их семей. Думаю, что с течением времени мы увидим еще появление каких-то мер», – сказала Фазлеева.

Она отметила, что после завершения контракта участникам СВО оказывают в республике психологическую поддержку, помогают с социальной адаптацией. Медуслуги – еще одна из мер поддержки, которую оказывают ветеранам через госпитали Татарстана.

Также при необходимости участники СВО могут пройти переобучение. Уже 77 татарстанцев смогли устроиться на работу при поддержке органов власти РТ.

Все дети участников СВО имеют приоритетное право на зачисление в учебные учреждения. А семьям, в которых родился ребенок, выдают специальные наборы для новорожденных.

В РТ также установили единовременную выплату в 20 тысяч рублей для детей участников спецоперации. Уже 12 763 ребенка были охвачены этой мерой поддержки.

Напомним, в Республике Татарстан продолжается набор на службу по контракту. Действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие. Также в Татарстане функционирует сайт heroes-tatarstan.ru.