Фазлеева: Стратегия поддержки семей в Татарстане строится на выводах ученых

Поддержка семей с детьми – основа государственной социальной политики России и Татарстана. В Татарстане стратегия поддержки семей выстраивается на основе ежегодного демографического доклада и выводов ученых.

Об этом сообщила сегодня заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева за круглым столом «Современная семья: формируя тренд благополучия» в Академии наук РТ.

По ее словам, вопросы демографии не существуют отдельно от научно-технологической повестки республики.

«Если посмотреть исследования, которые проводились с 2007 года, то они были направлены на разные вопросы, которые необходимо было решать в разные периоды развития государства. Перед центром [Центр семьи и демографии Академии наук РТ – примеч. «Т-и»] сегодня стоят крайне важные задачи, которые связаны с проблемами, которые есть в семье», – сказала Фазлеева.

По ее словам, для всей социальной политики региона характерен вектор ценностного ориентира. Кроме того, в регионе делается особый акцент на вопросах, связанных с трудом и занятостью в семьях.

«Специфика работы Татарстана – межведомственное взаимодействие. Это и корпоративные практики предприятий республики, которые участвуют в решении демографических проблем и выработке стандартов», – отметила Фазлеева.

Также по ее словам регион ведет активную работу по реализации семейной демографической политики по поддержке многодетности в России до 2036 года.